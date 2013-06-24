В Одесі за сприяння уряду Японії та ООН відкрито регіональний офіс програми підтримки вітчизняних виробників, представників малого та мікробізнесу

Регіональний офіс «Зроблено в Україні» відкрили на базі Одеського обласного центру зайнятості. Це вже дев’яте представництво платформи «Зроблено в Україні» — комплексної програми, спрямованої на підтримку українських виробників і зміцнення національної економіки. Саме в таких офісах підприємці отримують консультації щодо умов участі в урядових програмах підтримки бізнесу.

Одеський офіс було відкрито в межах співпраці Міністерства економіки, уряду Японії, Програми розвитку ООН (UNDP), Державної служби зайнятості та Одеського обласного центру зайнятості. Для Одещини це важливо, адже цей регіон чи не щодня страждає від російських обстрілів, пошкоджено або зруйновано сотні об’єктів цивільної інфраструктури.

Попри це економіка області намагається вистояти й адаптуватися. В умовах складної логістики сировини та реалізації продукції, а також обмеження електропостачання внаслідок бойових дій на Одещині продовжують працювати 99 400 суб’єктів малого та середнього підприємництва, понад 5000 із яких розпочали роботу торік.

«Відновлення зруйнованої інфраструктури та економіки, а також забезпечення сектору безпеки та оборони України неможливе без розвитку підприємництва. Одеса від початку повномасштабного вторгнення неодноразово ставала ціллю росіян. Та навіть попри системні обстріли ворога підприємці працюють, дають людям роботу, а державному бюджету — фінансові стимули у вигляді податків. Відкриття регіонального офісу «Зроблено в Україні» дасть змогу залучити до програм державної підтримки якомога більше місцевих бізнесів», — зазначилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Регіональні офіси платформи «Зроблено в Україні» — це інклюзивні простори, відкриття яких заплановано в усіх центрах зайнятості країни, щоб поліпшити комунікацію між державою та бізнесом. Тут підприємці можуть дізнатися більше про умови та зареєструватися для участі у програмах державної та регіональної підтримки, пройти навчання з відкриття або розвитку власної справи, навчитися оформлювати грантові заявки, а також отримати кваліфіковану допомогу у взаємодії з державними органами, банками та іншими інституціями.

Постійний представник UNDP в Україні Яко Сільєнагадав, що співпраця між Міністерством економіки та UNDP налічує вже понад десять років.

«Ми послідовно підтримуємо зусилля уряду України з розбудови економіки, серед яких розвиток приватного сектору завжди був пріоритетним завданням. Наш комплексний підхід полягає в поєднанні прямої підтримки у вигляді грантів та інфраструктурних рішень і розбудови спроможностей підприємців і підприємниць шляхом поліпшення доступу до послуг. Офіси «Зроблено в Україні», які ми обладнали за щедрої підтримки Японії, поєднують ці підходи, сприяючи розвитку бізнес-середовища у країні», — заявив Яко Сільє.

Одеський офіс «Зроблено в Україні» обладнано за сприяння UNDP в Україні у співпраці з Міністерством економіки, Державною службою зайнятості та Одеським обласним центром зайнятості в межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні», який реалізують за фінансової підтримки уряду Японії.

Джерело: Міністерство економіки