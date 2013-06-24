Працює перший і єдиний в Україні онлайн-майданчик з повною інформацією про всі основні сервіси допомоги постраждалим під час війни - Платформа допомоги врятованим. Про це повідомляє прес-центр Мінсоцполітики.

На платформі зібрані служби, які надають українцям психологічну, юридичну та соціальну допомогу.

Крім того, на сайті є буклети й інформаційні матеріали, щоб допомогти громадянам розпізнати негативні наслідки насильства і вчасно впоратися з ними.

Також на Платформі є поради психологів Центрів допомоги врятованим, які будуть актуальними для кожного українця в умовах війни, для тих, хто був змушений змінити місце проживання тощо.

Всі ініціативи, розміщені на платформі, покликані забезпечити підтримку українцям у будь-якому куточку країни, а також за її межами.

Усі сервіси є перевіреними, конфіденційними та безоплатними. Водночас представлений на платформі перелік не є вичерпним, тому інші сервіси й організації за бажанням також можуть приєднатися.

Платформа допомоги врятованим створена з ініціативи Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння Урядової уповноваженої з питань гендерної політики та підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні