Необхідність у проведенні тесту на коронавірус може визначити тільки лікар, зокрема, сімейний лікар, до якого по допомогу звертається більшість киян, або лікар-інфекціоніст. У Києві роблять такі тести усім, хто отримав направлення саме від цих фахівців.
Про це під час брифінгу 10 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Проте є чимало випадків, коли людина хоче просто перевірити себе, не маючи відповідних симптомів. Але слід розуміти, що тести, які із чималими складнощами закуповує місто, можуть у цей же час знадобитися тому, хто реально захворів.
«Але якщо у вас є симптоми і підстави, а у проведенні тесту вам відмовили, звертайтеся, будь ласка, зі скаргою на гарячу лінію 15-51 або на гарячу лінію МОЗ», – зазначив Віталій Кличко.
І додав, що масове тестування киян, на думку лікарів, робити недоцільно. Та й організаційно забезпечити практично неможливо. Жодна країна в світі не проводить масового скринінгового тестування всіх свої громадян. Це підтверджують і фахівці ВООЗ, і китайські лікарі, з якими постійно консультуються медики і влада столиці.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»