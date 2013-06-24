Перша леді України Олена Зеленська разом з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком відвідала один з центрів екстреної медичної допомоги на Київщині.

«Ці люди щодня рятують чиєсь життя, і всі ми розуміємо, що зробити це за відсутності спеціального транспорту дуже складно. Від наших іноземних партнерів передаємо в обласні центри екстреної допомоги 25 автомобілів швидкої. Сподіваюся, вони допоможуть фельдшерам і лікарям рятувати ще більше життів», — зазначила Олена Зеленська.

Спецтранспорт від благодійного центру King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (Королівство Саудівська Аравія) передали центрам екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 17 регіонах України.

«Потреба в автомобілях, на жаль, постійна. Намагаємося закривати цю потребу насамперед у прифронтових та прикордонних з російським ворогом регіонах», — наголосила директорка фундації Ніна Горбачова.

«Передані автомобілі спроєктовано як мобільні відділення інтенсивної терапії. Їх використовуватимуть для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями», — зазначив Віктор Ляшко.

Кожен автомобіль швидкої допомоги оснащено необхідним обладнанням, зокрема реанімаційним блоком з апаратом ШВЛ та дефібрилятором.

У межах ініціативи з поповнення автопарку швидких Фундація Олени Зеленської передала медикам 77 спецавтомобілів від партнерів із Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Південної Кореї та Словенії.

«Підтримка системи екстреної медичної допомоги вкрай важлива, оскільки її належне функціонування — стратегічний компонент системи охорони здоров’я. Від початку повномасштабної війни робота бригад ЕМД постійно модернізується, адаптуючись до численних викликів. Наявність високоякісного обладнання — обов’язкова передумова їхньої роботи, що істотно підвищує шанси на порятунок життя постраждалих. Ми вдячні Фундації Олени Зеленської за значний внесок в розвиток системи ЕМД», — сказав керівник ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» Віталій Крилюк.

Зазначимо, що минулого тижня під час робочого візиту Віктора Ляшка на Сумщину чотири із 25 автомобілів було оперативно передано Сумському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. На Сумщині реанімобілі вже працюють на евакуаційних маршрутах та рятують життя українців.

Із початку повномасштабної війни за координації МОЗ отримано 1070 автомобілів швидкої медичної допомоги в межах гуманітарної допомоги, з них 60 броньованих. Зокрема, 77 автомобілів отримано через Фундацію Олени Зеленської.

Загалом, за даними МОЗ, унаслідок російської агресії 261 автомобіль швидкої допомоги знищено, 225 пошкоджено, 125 втрачено.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство охорони здоров’я