Триває розширення мережі модернізованих ЦНАПів, щоб кожен громадянин міг отримувати адмінпослуги у своєму населеному пункті, а не витрачав час на походи в різні держустанови чи поїздки у сусідню громаду. Тому оновлюють ЦНАПи, де за один візит можна розв’язати одразу кілька запитів.

Днями сучасний оновлений «Дія. Центр» відкрито в місті Тетіїв на Київщині. Відтепер понад 30 тисяч жителів громади зможуть отримувати більш як 278 адміністративних послуг в затишному просторі. Тут можна оформити паспорт, пенсійні послуги та сервіси ДРАЦС.К Є дитячий куточок і зручна зона очікування та самообслуговування.

Також зручний інклюзивний «Дія. Центр» запрацював у місті Нововолинськ. Він доступний для людей з інвалідністю: облаштований пандусами, перекладач жестової мови може надавати послуги людям з порушеннями слуху Тут 49 тисяч місцевих жителів можуть отримати 327 адмінпослуг. Є спеціальне місце для розвитку цифрових навичок на порталі «Дія». Крім базових сервісів тут надають послуги ветеранам, пенсіонерам та представникам бізнесу.

Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, за спеціальним посиланням кожен може дізнатися, чи є «Дія. Центр»Кв його населеному пункті, графік роботи та актуальні контакти.

«Цифровізуємо ЦНАПи, щоб у кожному куточку країни ви отримували адмінпослуги швидко і з комфортом. Усе за один візит без біганини між установами», — наголошують у Мінцифри.