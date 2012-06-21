Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Компетентна в питаннях мостобудування державна комісія дозволила цими днями відновити рух автотранспорту по мосту через річку Сулу, який з’єднує райцентр Лубни на Полтавщині із селом Засулля. Для тих, хто змушений був протягом кількох років, щодня добиратися до Лубен на роботу в об’їзд мосту, це справжнє свято.
Засульський міст збудували понад шістдесят років тому, й він довго й надійно служив людям, аж поки термін його експлуатації не завершився. Коли по ньому стали їздити великотоннажні фури, трудяга-міст не витримав, став руйнуватися. Тоді обласна й районна влада вирішили його омолодити, замінивши на ньому дорожнє полотно, й використавши сучасні технології та матеріали, суттєво його укріпити.
Склали кошторис, згідно з яким ремонт об’єкту мав обійтися у 40 з чимось мільйонів гривень, знайшли виконавця, встановили термін завершення будівництва, й робота закипіла. Та потім людям, які цим мостом опікувалися, захотілося зробити його ще досконалішим і надійнішим, принаймні так вони пояснювали, а відповідно, зросли й матеріальні витрати на капремонт.
Правоохоронцям це здалося підозрілим, почалися слідчі дії, й ремонт, що так енергійно розпочався, закляк. Замість одного року з ним вовтузилися майже три роки, й тільки під весну 2020-го міст, нарешті, добудували. Розширивши з 5 до 9 метрів його проїжджу частину, використавши синтетичне покриття тощо.
Потім місцевому населенню ще довелося почекати, поки мине термін тестування мосту. У підсумку ремонт Засульського мосту обійшовся тим, хто його фінансував, у майже 60 мільйонів гривень. Зате тепер цей міст берегтимуть. Деякі народні депутати вже вимагають від місцевої влади обмежити по ньому рух транспорту, й зовсім заборонити їздити по ньому великотоннажним машинам.