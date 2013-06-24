росія має відповісти за всю завдану Україні шкоду — і людям, і бізнесу, і державі. Міжнародний реєстр збитків зі штаб­квартирою в Гаазі, який створили Україна, ЄС та ще 43 країни, — один з основних міжнародних механізмів для майбутнього відшкодування. Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни, власники бізнесів, а також держава Україна зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року. Про це заявила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«До врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових. Подати за ними заяви до Міжнародного реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у Дії», — повідомила очільниця уряду.

Наразі через Дію можна подати заяви до Міжнародного реєстру збитків для України за 21 категорією. Окрім уже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги, освіти, інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати.

Власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрати культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки.

Держава зафіксує знищення об’єктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, витрати на розмінування та очищення територій.

Юлія Свириденко нагадала, що у грудні 2025 року було розпочато створення компенсаційної комісії. На сьогодні 38 держав та Європейський Союз підписали конвенцію. Триває процес, необхідний для початку її роботи, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.