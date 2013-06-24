Уряд провів засідання Антикризового енергетичного штабу, де йшлося зокрема про підготовку до наступного осінньо-зимового періоду.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Провели засідання Антикризового енергетичного штабу. Головна тема — проходження опалювального сезону. Розпочинаємо підготовку до наступного осінньо-зимового періоду вже зараз», - написав Шмигаль.

Він поінформував, що під час зустрічі детально зупинилися на ситуації щодо газопостачання та газовидобутку в контексті російських обстрілів. Зокрема, заслухали інформацію Міненерго та "Нафтогазу".

«Окрема увага - захисту і відновленню ключових об’єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи, сховищ і місць газовидобутку. Тут без подробиць. Міненерго дано доручення координувати процес разом із військовими», - зазначив Прем'єр.

Він також зауважив, що була доповідь від Міненерго, державних та приватних компаній про видобуток українського газу й наповнення сховищ, включно із плановими показниками на 2025 рік.

«Робимо ставку на український газ і маємо послідовно нарощувати власний видобуток», - підкреслив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що Нафтогазу доручили підготувати стратегію імпорту газу, у разі додаткової потреби, задля покриття можливого дефіциту в газотранспортній системі.

«Головне завдання всіх дотичних - забезпечити безперебійне газопостачання для побутових споживачів», - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, українським підприємцям видали понад ₴13 мільярдів у вигляді кредитів для встановлення енергообладнання, що дасть змогу збільшити потужності на понад 530 МВт.