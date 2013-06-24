Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок зустріч із членом Сенату Конгресу США Ліндсі Гремом, який перебував з візитом у нашій країні. Глава держави наголосив, що черговий візит сенатора Грема свідчить про незмінну потужну підтримку нашої держави від Сполучених Штатів у боротьбі з російською агресією.

Володимир Зеленський висловив вдячність Конгресу, обом партіям — Демократичній та Республіканській, Президентові США, його адміністрації та всьому американському народові за надання Україні оборонної, фінансової та економічної допомоги.

«Наша боротьба за незалежність і територіальну цілісність триває. Стала підтримка України з боку міжнародних партнерів, особливо Сполучених Штатів, зараз як ніколи важлива для реалізації планів з деокупації наших територій та захисту людей. Ми розраховуємо на збереження та посилення такої підтримки», — наголосив Президент.К

У цьому контексті під час зустрічі було предметно обговорено питання подальшої всебічної допомоги Україні від США.

«Ми бачимо рішучу налаштованість американського Конгресу посилювати підтримку України і вдячні за це. Для нас критично важливо, щоб Конгрес уже невдовзі завершив усі необхідні процедури та ухвалив остаточне рішення про надання Україні макрофінансової допомоги, яка зміцнить українську економіку та наші Збройні сили», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський поінформував американського сенатора про ситуацію на передовій та першочергові потреби ЗСУ. Президент акцентував на критично важливому значенні подальшого надання партнерами військово­технічної допомоги, зокрема систем ППО та ракет до них.

Окрему увагу було приділено темі євроатлантичної інтеграції нашої держави.

«Україна розраховує на подальшу підтримку від США наших євроатлантичних прагнень. Це також важливо для зміцнення всієї трансатлантичної безпеки», — зазначив Володимир Зеленський.

Відбувся змістовний обмін думками щодо подальшого посилення санкційного тиску на державу­агресора та вагомої ролі Конгресу в цьому питанні. Зокрема, було наголошено на важливості завершення формування Конгресом правової рамки для використання заморожених російських активів для нагальних потреб України, інформує Офіс Президента.

Як повідомив Прем’єр­міністр Денис Шмигаль, він і Ліндсі Грем також обговорили нагальні потреби України для економіки та фронту. Очільник українського уряду подякував Сенату США за підтримку пакета допомогу для нашої держави.

«У наших партнерів є чітке розуміння, що ми потребуємо більше підтримки та більше зброї», — зауважив Денис Шмигаль.

Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на чолі з віцепрем’єр­міністром Олександром Кубраковим обговорила з американською делегацією функціонування українського коридору — тимчасового експортного коридору Чорним морем та необхідні умови для збільшення його потужності. Ішлося про відновлення житла й соціальної інфраструктури і потребу у використанні заморожених російських активів для подальшого фінансування програм відбудови України.

«Уже багато зроблено разом з американськими партнерами: від програм відновлення та захисту інфраструктури до впровадження необхідних реформ. Один з яскравих прикладів — системна цифровізація державних послуг, зокрема для відновлення житла. Уже більш як 4 мільярди гривень перераховано заявникам абсолютно прозоро та підзвітно завдяки використанню електронних систем та реєстрів. Переконаний, у цифровізації — ключ до зменшення корупційних ризиків. І ми продовжуємо працювати у цьому напрямі.

Вдячний американському сенаторові Ліндсі Грему за персональний візит до Києва. Це важливий сигнал про продовження підтримки в нашій боротьбі з російськими окупантами», — прокоментував зустріч Олександр Кубраков, повідомляє Мінвідновлення.