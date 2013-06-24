Підсумки реформування МСЕК, яке розпочалося 1 січня цього року, та подальші кроки у цьому напрямі обговорили на нараді під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 12 березня. За інформацією МОЗ, замість застарілих МСЕК було створено мережу із 294 багатопрофільних лікарень, а до роботи залучено понад 1400 експертних команд із 6,6 тисячі медпрацівників усіх необхідних спеціальностей.

Глава уряду зазначив, що завдяки цифровізації пацієнтам більше не потрібно збирати багато довідок від різних лікарів — вся необхідна інформація автоматично передається між закладами та інформаційними системами різних сфер в електронному вигляді.

«Важливо, що нова система оцінювання орієнтована на потреби людини», — зауважив Прем’єр.

Значну увагу приділили подальшим крокам реформування в зоні відповідальності Мінсоцполітики.

«Маємо напрацювати підхід, який допоможе людям отримувати широкі можливості для реабілітації та самореалізації», — наголосив Денис Шмигаль.

За підсумками наради було визначено відповідальних за подальшу координацію реформи, а міністерствам надано завдання відповідно до порядку дій до кінця цього року, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.