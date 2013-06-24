Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зустрівся вчора із заступником міністра закордонних справ Греції Анастасіосом Хатзівасіліу. У зустрічі взяли участь Надзвичайний і Повноважний посол Греції в Україні Александрос Дімітракопулос, представники посольства, заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, представники Секретаріату КМУ та Державної установи «Офіс із залучення і підтримки інвестицій».

«Радий зустрічі з вами в ролі голови грецької частини Міжурядової спільної українсько-грецької робочої групи з економічного, промислового, технічного та наукового співробітництва. Розраховую на подальший плідний діалог та активну взаємодію. Ми вдячні Греції за непохитну підтримку та допомогу Україні під час повномасштабної війни. Можемо відзначити збільшення обсягів товарообігу між нашими країнами. Україна готова і надалі докладати зусиль для подальшого розвитку торговельно-економічної співпраці та використовувати всі наявні можливості і перспективи», — зазначив Олег Немчінов, повідомляє Служба Міністра Кабінету Міністрів.