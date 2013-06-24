За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 128,2 млрд грн. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок: 37,5 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 53,0 млрд грн, відшкодовано 15,5 млрд грн); 36,6 млрд грн — податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів; 24,1 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 15,9 млрд грн — акцизного податку; 4,2 млрд грн — ввізного та вивізного мита; 2,3 млрд грн — податку на прибуток підприємств; 2,0 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 114,8% (+9,8 млрд грн), Державною митною службою — 100,8% (+0,4 млрд грн).

За підсумками січня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 282,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету становили 352,9 млрд грн, зокрема загального фонду — 213,3 млрд грн, повідомляє Мінфін.