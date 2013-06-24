За даними Державної казначейської служби, за березень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 164,3 млрд грн. Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 110,0% (+9,8 млрд грн), Державною митною службою — 100,1% (+0,05 млрд грн). Загалом за підсумками березня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 242,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За даними Державної казначейської служби, за січень — березень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 468,9 млрд грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження: 109,0 млрд грн— податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів; 96,7 млрд грн— податок на прибуток підприємств, з яких 49,7 млрд грн сплатили банки; 69,0 млрд грн— податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 101,7 млрд, відшкодовано 32,7 млрд грн; 44,9 млрд грн— податок на доходи фізичних осіб та військового збору; 32,2 млрд грн— дивіденди від підприємств із державною часткою власності; 39,3 млрд грн— акцизний податок; 12,2 млрд грн— ввізне та вивізне мито; 9,4 млрд грн— рентна плата за користування надрами.

Виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 113,4% (+33,0 млрд грн), Державною митною службою –— 106,3% (+8,1 млрд грн).

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні — березні 2024 року становили 118,7 млрд грн, з яких 42,5 млрд грн надійшло у березні.

Загалом за підсумками І кварталу 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 641,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За даними Державної казначейської служби, за січень — березень 2024 року касові видатки державного бюджету становили 839,1 млрд грн, зокрема загального фонду — 692,0 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — березень 2024 року становили 473,6 млрд грн, або 97,0% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 116,3 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 50,0 млрд грн (749,5 млн дол. США та 509,8 млн євро). За рахунок випуску військових ОВДП залучено 96,4 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 357,3 млрд грн (або приблизно 9,2 млрд дол. США), зокрема: 54,78 млрд грн (1,4 млрд дол. США) — надходження коштів позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення; 190,1 млрд грн (4,5 млрд євро) — надходження коштів позики ЄС в межах реалізації механізму перехідного фінансування (Bridge Finance); 57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) — надходження коштів від уряду Канади; 34,6 млрд грн (663,9 млн СПЗ) — надходження коштів МВФ; 8,9 млрд грн (229,4 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР у межах фінансування Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE); 11,25 млрд грн (297,0 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР у межах фінансування проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE)»; 0,12 млрд грн (3,0 млн євро) — надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя».

Платежі з погашення державного боргу за січень — березень 2024 року становили 115,3 млрд грн (92,2% плану), платежі з обслуговування — 43,9 млрд грн (88,5 % плану).

Залучені кошти від розміщень ОВДП за січень — березень 2024 року дали змогу повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Джерело: Міністерство фінансів