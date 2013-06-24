На початку кожного року змінюються основні бюджетні показники: мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум. Значення цих показників впливають на розрахунок багатьох видів податків, штрафів та інших обов’язкових платежів.

Отже, основне питання, яке цікавить широке коло зацікавлених осіб: «Що зміниться для власників нерухомості у 2024му році?».

Податок на нерухомість

Як відомо, податок на нерухомість сплачують усі власники цього виду майна, якщо загальна площа об’єктів перевищує встановлені законодавством норми:

Квартири. Оподатковується загальна площа, яка перевищує 60 кв.м. Наприклад, при загальній площі помешкання 70 кв.м., потрібно сплатити до бюджету за 10 «зайвих» метрів.

Житлові будинки. Аналогічно. Податки платимо з кожного метра понад 120 «квадратів».

Розмір (ставка) податку на нерухомість визначається на місцевому рівні та не може перевищувати 1,5% від значення мінімальної заробітної плати за один квадратний метр. Зокрема, для квартир у Києві це значення прийняте на максимальному рівні.

У 2024му році податок не нерухомість будуть сплачувати за підсумками 2023 року. Тому, потрібно зауважити, що всі розрахунки будуть проводитись за показниками мінімальної зарплати минулого 2023 року. Тобто 6700 грн.

Таким чином, якщо загальна площа вашої київської квартири складає 70 квадратів, потрібно буде сплатити податок за «надмірні» 10 метрів у розмірі: 6700*0,015*10=1005 грн.

Отже, підвищення мінімальної зарплати у 2024му році вплине на податок на нерухоме майно вже тільки у майбутньому 2025му році.

Витрати на переоформлення нерухомості у нотаріуса у 2024 році

Якщо ви вирішили продати або подарувати нерухоме майно, на вас чекають наступні види витрат:

Податок на доходи. (ПДФО) Його розмір залежить від декількох факторів: продається чи дарується майно, який строк володіння, чи є родинний зв’язок між продавцем та покупцем. А також від того, чи є обидві сторони угоди резидентами України. Ставка цього податку в залежності від цих умов коливається від 0 до 18% і не залежить від жодних бюджетних показників. Військовий збір. Його ставка є фіксованою: 1,5% від оціночної вартості нерухомості. Проте у випадку дарування або спадкування майна від найближчого родича, якщо всі вони є громадянами України, військовий збір не сплачується. Пенсійний фонд. Розмір цього виду обов’язкового платежу, як і військового збору є фіксованим. І складає 1% від ринкової вартості майна. Відрахування у ПФ не сплачуються, коли мова йде про дарування або спадкування нерухомості. Послуги нотаріуса. Окрім перелічених вище обов’язкових платежів, у 2024му році потрібно буде, як і раніше, сплатити послуги нотаріуса. Зазвичай укладення та реєстрація договорів дарування або купівлі-продажу у більшості контор коштує декілька тисяч грн. Оцінка нерухомості. Дуже важлива процедура, адже від правильного визначення ринкової вартості майна залежить нарахування податків, про які йшлося вище. Детальніше про експертне оцінювання нерухомості у 2024му році можна прочитати у цьому розділі сайту компанії Ocenka.UA

Таким чином, процедура та витрати на переоформлення нерухомого майна у 2024му році не змінилось. Адже ставки всіх податків не залежать від бюджетних показників.