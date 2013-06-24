Запускаємо новий сервіс у Дії, за допомогою якого українці подаватимуть заяви про пошкодження та руйнування житла від російської агресії до міжнародного Реєстру збитків. Дані з нього покажуть реальні масштаби збитків та стануть основою для майбутніх репарацій.Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На першому етапі українці зможуть подати через Дію заяви про знищені або пошкоджені:

приватний будинок;

квартиру;

дачний будинок;

садовий будинок;

інше житлове приміщення.

Важливо: для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), і мати Акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

Щоб скористатися сервісом у Дії, треба оновити застосунок.

Пізніше з’явиться можливість задокументувати в міжнародному Реєстрі збитків вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом скарги зможуть подавати бізнес і держава.

Подання заяв через Дію до міжнародного Реєстру збитків — новий важливий крок для майбутніх репарацій. Облік заяв про шкоду та втрати від російської агресії дасть можливість майбутній комісії розглянути їх і присудити компенсації до виплати. Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовують Дію.

Дія — цифровий інструмент відбудови України. Запускаємо сервіс, щоб збитки від російської агресії були відшкодовані.

Сервіс у Дії та вимоги до розроблення міжнародного Реєстру реалізовано у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції за підтримки проекту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».