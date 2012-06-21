Тривалий час вчені вважали, що кашалоти ніколи не відпочивають.
Вони на могли дати відповіді на запитання: «Чи сплять кашалоти, чи ні? А якщо сплять, то як? Відповісти на це запитання зможе не кожен ерудит, тому що до цих пір сплячих гігантів в океані мало хто бачив.
Дайверу-фотографу Франку Банфі вдалося зробити виключно рідкісні кадри, коли він разом зі своєю подругою Сабріною Беллоні спостерігав за групою кашалотів, які дрейфували у Карибському морі неподалік від Гаїті.
Гіганти раптово зупинилися і синхронно занурилися у вертикальне положення. Таку поведінку китів вперше помітила у 2008 р команда біологів із Великобританії та Японії. Вчені випадково натрапили у відкритому морі на стадо абсолютно нерухомих кашалотів.
Вчені продовжили досліджувати феномен і з'ясували, що подібний груповий сон займає лише сім відсотків життя океанських китів і триває досить недовго – від 6 до 24 хвилин на добу.