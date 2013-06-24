За дорученням міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров відвідав Сполучені Штати Америки, де взяв участь у заходах високого рівня в межах 79-ї Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

25 вересня в постійному представництві Швеції при ООН в Нью-Йорку відбувся захід, присвячений сприянню солідарності між країнами для боротьби з антимікробною стійкістю в Європейському регіоні ВООЗ та за його межами. Засідання відкривали міністерка охорони здоров’я Швеції Ако Анкарберг Йоханссон, Єврокомісарка з охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Киріакідес та директор Європейського регіонального бюро ВООЗ д-р Ганс Клюге.

Міністри європейського та азіатського регіонів презентували глобальний план з подолання антимікробної резистентності та кроки для стримування її зростання.

Під час виступу Сергій Дубров доповів про заходи, яких вживає Україна для стримання антимікробної стійкості та окреслив ключові проблемні питання збудників резистентності до протимікробних препаратів в умовах війни.

“Попри те, що антибіотикорезистентність є глобальною проблемою, повномасштабна війна, яку понад два з половиною роки веде росія проти України, загострила це питання. Війна збільшила кількість інфекцій, пов'язаних з бойовими пораненнями, які потребують лікування антибіотиками, а також перервала надання важливих медичних послуг, таких як вакцинація на прифронтових та тимчасового окупованих територіях.”

Крім цього, у межах 79-ї Генасамблеї ООН Сергій Дубров провів низку двосторонніх зустрічей із колегами з Вірменії, Латвії, Швеції, Фінляндії та Австралії. У фокусі переговорів – низка важливих для нашої держави питань: стан та нагальні потреби системи охорони здоров'я, адаптація медичної галузі до зростаючих потреб на тлі руйнації закладів охорони здоров'я та енергетичної системи країни в цілому, відбудова медзакладів, реабілітація та розвиток психологічної допомоги. Також говорили про консолідацію зусиль для підвищення обізнаності у сфері антибіотикорезистентності та окреслили практичні кроки допомоги Україні й можливості проведення робочих візитів найближчим часом.

26 вересня на полях Генасамблеї ООН відбувся захід високого рівня, присвячений питанням резистентності до антимікробних препаратів, під час якого було схвалено політичну декларацію. У документі вказані зобов'язання щодо чіткого набору цілей та дій, зокрема скорочення на 10% до 2030 року 4,95 мільйона людських смертей, пов'язаних зі стійкістю бактерій до протимікробних препаратів щорічно.