Відтепер навіть той, хто не має смартфона, може планувати свої поїздки Черкасами, не виходячи з дому. Сервіс відслідковування руху транспорту MapaMagic презентував веб-версію свого додатку. Для того, аби скористатися сервісом достатньо перейти за відповідним посиланням та створити там обліковий запис, або скористатися своїм акаунтом у Facebook або Google. Всі налаштування, які були зроблені в мобільній версії, також доступні й у веб-версії.
MapaMagic — проект для поліпшення транспортної системи Черкас, створений черкаськими програмістами для спрощення користування громадським транспортом. Він доступний на мобільних системах iOS та Android.