У парку Вічної Слави в Києві Президент Володимир Зеленський і Голова Верховної Ради Дмитро Разумков із нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України поклали квіти до могили Невідомого солдата та хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто поклав життя на вівтар перемоги.
Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook: «28 жовтня 1944 року після довгих років навали нашу землю було очищено від нацистських окупантів. Цей день — визначна віха на шляху до остаточної перемоги Антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні. З пекельної брами тієї війни вийшла ціла генерація українських героїв, і сьогодні вагома нагода згадати, подякувати та вклонитися доземно їм усім. Солдатам і офіцерам, партизанам і підпільникам, учасникам національно-визвольного руху, руху опору, цивільним громадянам — усім, хто самовіддано боровся з ворогом на фронтах і в тилу. Їхній подвиг надихає нас і нині, спонукає сучасних захисників України гідно тримати високу планку української військової традиції».