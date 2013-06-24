Литовський президент Гітанас Науседа вважає неприйнятними подвійні стандарти, які застосовує Захід у наданні допомоги Ізраїлю та підтримці України.

Про це він сказав журналістам у середу в Брюсселі.

«Неприйнятно, що ми, як ви правильно сказали, застосовуємо подвійні стандарти. Наша допомога Ізраїлю, безумовно, не конкурує і не повинна конкурувати з нашою увагою до України. Я вважаю, що якщо ми принципові і дійсно стоїмо за демократичні цінності, ми повинні підтримувати і тих, і інших, а не підраховувати - одному даємо стільки-то, а іншому стільки-то», - сказав глава держави.

Президент Литви зробив ці зауваження в той час, коли український лідер Володимир Зеленський закликав союзників продемонструвати таку ж єдність щодо України, яку Захід продемонстрував після нападу Ірану на Ізраїль.

Іран завдав безпрецедентного удару по Ізраїлю з використанням безпілотників і ракет пізно ввечері в суботу та неділю, 14 квітня. Єврейська держава та її союзники збили більшість повітряних цілей.

«Зрештою, наша нездатність доставити зброю і, перш за все, системи протиповітряної оборони коштує життя (українцям - ред.) кожного дня», - сказав Науседа в Брюсселі.

На його думку, це свідчить про деяку втрату уваги до України з боку партнерів.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський закликає Захід надати Україні системи протиповітряної оборони, оскільки в останні тижні Росія посилила обстріли України ракетами і безпілотниками.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також особливо відзначив, що Київ отримав би велику користь від такого ж щита проти повітряних ударів.

Джерело: Укрінформ