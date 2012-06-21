Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр
Чого й кого тільки не побачиш сьогодні на наших вулицях! Не рідкість і неадекватні водії. Недавно на вулиці Дахнівській у Черкасах просто на проїжджій частині розгорівся конфлікт. Лімузин марки «Лінкольн» «підрізала» інша автівка. Замість того, щоб спокійно розібратися в ситуації, двоє чоловіків, які вискочили з неї, поводилися агресивно. Один із них напав із молотком на водія лімузина й почав завдавати йому ударів. На жаль, ніхто з присутніх поблизу людей не втрутився в сутичку, дехто знімав її на смартфон. З тролейбуса ж, який нагодився, вибігли його водійка і кондукторка. Саме вони, рішуче ставши на захист водія «Лінкольна», завадили вчинити розправу. Жінки зчинили галас, і нападники відступили, вскочили в свій автомобіль і зникли з місця події. Потерпілого госпіталізували до Третьої міської лікарні.
Працівники Управління патрульної поліції, які прибули за викликом, за наданими прикметами й відео, яке швидко поширилося в соціальній мережі, оперативно виявили й зупинили автомобіль на одній з вулиць міста. За згаданим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Зловмисника, який завдавав ударів молотком потерпілому, затримано відповідно до статті 208 КПК України. Слідчі встановлюють всіх свідків та обставини події.
А в КП «Черкасиелектротранс», де працюють жінки, директор підприємства Петро Кучер та начальник управління патрульної поліції в Черкаській області Олександр Кокоба урочисто нагородили подяками водійку тролейбуса Олену Іванівну та контролера-касирку Оксану Михайлівну за небайдужість і сміливість. Свою повагу жінкам також висловили їхні колеги по роботі.