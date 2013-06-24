Українська делегація у складі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, віцепрем’єр-міністра у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра енергетики Германа Галущенка розпочала візит до Сполучених Штатів Америки із зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Андрій Єрмак подякував США за незмінну підтримку України та допомогу нашим людям.

Під час зустрічі докладно обговорили результати інавгураційного Саміту миру, конкретні кроки щодо реалізації пунктів формули миру вже у найближчі тижні й місяці та спільну роботу задля встановлення справедливого миру в Україні.

Окрему увагу приділили підготовці до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні, зокрема документам, які буде укладено.

Ольга Стефанішина наголосила на очікуваннях України від саміту НАТО. Під час зустрічі обговорили просування України на шляху до євроатлантичної інтеграції та гарантованої фінансової допомоги для посилення обороноздатності нашої держави на рівні Альянсу.

Рустем Умєров докладно поінформував про потребу в забезпеченні наших Сил оборони додатковими системами протиповітряної оборони для захисту українських міст та громад, а також об’єктів критичної інфраструктури.

Герман Галущенко розповів про наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Присутні обговорили стан енергосистеми та спільні з державами-партнерами рішення, які допоможуть захистити енергооб’єкти перед початком опалювального сезону.

Також Андрій Єрмак під час візиту до Вашингтона зустрівся з помічником Президента США, радником з національної безпеки віцепрезидента США Філом Гордоном. Ішлося про підготовку до саміту НАТО, що відбудеться 9—11 липня у Вашингтоні, та підтримку США в захисті України від російської військової агресії, повідомляє Офіс Президента.