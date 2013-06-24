У межах форуму DFNC: EU Edition у Брюсселі відбулося перше засідання Робочої групи Україна — ЄС з питань оборонно-промислового співробітництва (Task Force).

Ініціативу створення робочої групи закладено в «Білій книзі з оборонної готовності ЄС до 2030 року». Це важлива частина довгострокової стратегії поглиблення оборонного партнерства між Україною та Європейським Союзом.

Створення Task Force — практичний крок до імплементації рішень, передбачених «Білою книгою з оборонної готовності ЄС до 2030 року», а також ключових ініціатив Rearm Europe та Rearm Ukraine.

Робоча група має на меті поглибити інтеграцію українського ОПК до європейської оборонно-технологічної екосистеми, розвивати спільні виробництва та інноваційні проєкти, координувати роботу в межах програм SAFE та EDIP, залучати механізм SAFE Loans для фінансування замовлень за участі України, що дасть змогу масштабувати виробництво й пришвидшити постачання, а також забезпечити системний обмін інформацією про спроможності, вузькі місця й технології та використати український бойовий досвід для формування технологічних дорожніх карт ЄС, повідомляє Мінстратегпром.