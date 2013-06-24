Поглиблення співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки в галузі енергетики — важливий напрям взаємодії між країнами, що дасть змогу посилити енергетичну безпеку європейського континенту. На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко під час дискусії щодо ролі США в українській енергетиці, яку організував Atlantic Council.

«Упевнений, що енергетична галузь є ключовою для наших спільних інтересів», — акцентував очільник Міненерго у виступі.

Герман Галущенко зазначив, що Україна і США вже мають істотні результати співпраці в атомній енергетиці. Зокрема, завдяки співпраці українського Енергоатому з американською Westinghouse було зруйновано російську монополію на ринку палива для реакторів типу ВВР-440, а у співпраці з іншою американською компанією — Holtec в Україні збудовано сховище відпрацьованого ядерного палива. Також відбувається двостороння співпраця в сегменті паливних збірок та розроблення малих модульних реакторів.

Він відзначив перспективи поглиблення співпраці між країнами, зокрема в газовій галузі, й нагадав, що Україна має найбільші в Європі підземні газосховища, які можна використовувати для потреб регіону, значні поклади газу в надрах, а також інтерконектори, що з’єднують український газопровід з європейськими країнами.

Серед перспективних напрямів співпраці — відновлювані джерела енергії та електроенергетика, особливо з огляду на інтеграцію України з європейськими енергетичними ринками.

«Існує величезна можливість стати вагомим гравцем на європейському ринку експорту електроенергії з України до Європи. Це питання енергетичної безпеки та надійності постачання — мати наш досвід щодо роботи системи під час атак», — додав очільник Міненерго. Він нагадав, що з ЄС уже домовлено про повну інтеграцію українського ринку електроенергії з європейським. Це дасть змогу спростити транскордонну торгівлю електроенергією, збільшити надходження виробників електроенергії з відновлюваних джерел, а також запровадити нові послуги.

«Беззаперечно, що співпраця між Сполученими Штатами та Україною є ключовим питанням регіональної енергетичної безпеки в Європі», — резюмував Герман Галущенко, повідомляє Міненерго.