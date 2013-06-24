Україна є невід’ємною складовою європейських енергетичних ринків і зацікавлена у поглибленні співпраці з болгарськими партнерами. Це важливо для посилення енергетичної безпеки регіону. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На цьому наголосив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник під час онлайн-виступу на Болгарсько-Українському бізнес-форумі.

Микола Колісник подякував Болгарії за міцну співпрацю між країнами в енергетичній сфері, реалізацію завдань «зеленого» переходу, технічну підтримку енергосектору у відновленні об’єктів енергетики, пошкоджених внаслідок обстрілів рф.

Заступник Міністра підкреслив, що Україна має проекти розвитку енергетичного сектору, які відкривають можливості для інвестицій та поглиблення співпраці між країнами.

Він наголосив на перспективах інвестицій в українську електроенергетику та розбудову генерації, нагадавши, що українська енергосистема синхронізована з європейською ENTSO-E. Також акцентувалося на тому, що Україна має високий інвестиційний потенціал у відновлюваній енергетиці, виробництві біометану та складових екологічного палива. Окремо наголошувалося, що Україна цінує співпрацю з Болгарією у проекті «Вертикальний коридор», який відіграє важливу роль для диверсифікації напрямків постачання газу та забезпечення енергетичної безпеки всього Східноєвропейського регіону.

«Запрошуємо потенційних інвесторів подивитися на наші ринки як на єдиний унікальний ринок, об’єднаний можливостями і правилами європейського зразка. Чим більше ми організуємо інфраструктурної співпраці і нарощуватимемо міждержавні перетини, тим більше можливостей ми надамо інвесторам для інвестиційних проектів у різних сферах», - наголосив Микола Колісник.