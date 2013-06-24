Українська делегація на чолі із заступником міністра оборони бригадним генералом юстиції Сергієм Мельником взяла участь у засіданні Комітету національних сил резерву НАТО (NCR) та Об’єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО (CIOR). Під час зустрічі українська сторона представила унікальний досвід організації оборони, комплектування та підготовки резервних сил в умовах повномасштабної війни.

«Ми прагнемо, щоб українське військо відповідало найвищим критеріям і ефективно взаємодіяло із силами НАТО», — наголосив Сергій Мельник.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив зусилля України щодо організації резерву та розбудови системи національного опору.

Ключовими темами зустрічі стали поглиблення співпраці між Україною та НАТО в царині резервних сил, обмін досвідом в підготовці резервістів та організації оборони, можливості для інтеграції українських підходів у систему оборонного планування Альянсу.

«Співпраця з CIOR та NCR допомагає нам зміцнювати систему оборони України й адаптувати її до стандартів НАТО. Ми маємо власний унікальний бойовий досвід, яким готові поділитися. І це не про теоретичні напрацювання, а про реальні кейси, перевірені війною», — наголосив Сергій Мельник.

Українська сторона заяви ла про готовність розширювати взаємодію з іншими структурами Альянсу, зокрема Об’єднаною конфедерацією офіцерів медичного резерву (CIOMR) та Об’єднаною конфедерацією сержантів резерву (CISOR).

NCR — частина військової структури Альянсу, що відповідає за оперативну інтеграцію резервів у сили НАТО, стратегічне планування та управління резервістами. CIOR представляє інтереси понад 1,3 мільйона резервістів держав-членів НАТО, повідомляє Міноборони.