Міністри закордонних справ Європейського Союзу підтримали створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, яка відбулася у Львові 9 травня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні прийнято політичне рішення про схвалення роботи юридичних команд держав-учасниць Коаліції. Наступний крок – запуск юридичної процедури створення трибуналу. Він буде зроблений найближчим часом», — зазначив Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що головне завдання Спецтрибуналу — розслідування, кримінальне переслідування та судовий розгляд справ щодо осіб, які несуть основну відповідальність за злочин агресії проти України.

За словами Прем’єр-міністра, з початку повномасштабної війни росіяни знищили або пошкодили понад 218 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури: житлові будинки, школи, лікарні, церкви. Було вбито 616 дітей, понад 1800 отримали поранення, а ще понад 19 тисяч були депортовані до росії. Злочини, скоєні проти цивільного населення та нелюдське поводження з військовополоненими і порушення їх прав мають системний характер.

Денис Шмигаль повідомив, що Україна зафіксувала понад 167 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів росії.

«У кожного з них є своє ім’я. І важливо, щоб ці люди відповіли за злочинні накази та за їх виконання. Україна вже робить цю роботу. 735 осіб отримали підозру за воєнні злочини. 471 провадження передано до суду, є 241 вирок. Оголошено підозри 40 російським високопосадовцям. Але ми маємо притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво росії», — наголосив Прем’єр-міністр та додав, що 40 країн об’єдналися в Коаліцію для того, щоб створити для цього спеціальний трибунал в рамках Ради Європи.

Глава українського Уряду подякував Уряду Нідерландів за готовність розмістити трибунал у Гаазі, а також усім, хто три роки наполегливо працював над його створенням. Окремо він висловив вдячність Раді Європи та Європейському Союзу за ключову роль у завершенні роботи Коаліції та формуванні правового фундаменту для трибуналу.

Спільна заява зустрічі міністрів закордонних справ щодо завершення роботи Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України («Львівська заява») ( .docx , 22.81 Кб )