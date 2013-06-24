Міністерство економіки із залученням урядових структур у сфері протимінної діяльності провело зустріч із операторами ПМД, щоб відповісти на їхні питання. Операторів, як українських, так і міжнародних цікавила ситуація із розвитком ринку гуманітарного розмінування, залучення інноваційних технологій для роботи в полях та взаємодія із громадами та фермерами, контроль якості очищених ділянок тощо. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Для нас важливо поговорити, що ми спільно змогли зробити в гуманітарному розмінуванні і як рухатися далі. 35 тисяч квадратних кілометрів повернутих до використання – це прекрасний результат. Ми розуміємо, що чим більше ми працюємо з ділянками, де велись активні бойові дії, тим повільніше йде розмінування, але наше завдання зробити так, щоб ці процеси були максимально ефективні», – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда під час зустрічі заявив, що ЦГР дробитиме великі ділянки для закупівлі послуг із розмінування агроземель. Це дозволить пришвидшити очищення земель та залучити більшу кількість операторів до розмінування. Він пояснив, що якщо фермер подасть заявку на очищення, наприклад, однієї тисячі гектарів, ЦГР оголосить в системі Prozorro пʼять закупівель по 200 гектарів.

«Ми за пів року роботи державної програми компенсації вартості розмінування агроземель зрозуміли, що великі ділянки на торгах – це не оптимальне рішення. На такий аукціон може прийти лише обмежена кількість операторів, які повинні мати спроможність виконати подібну роботу. Крім того, кошти будуть перераховані лише після очищення ділянки, яке, залежно від площі, може тривати пів року і більше. Весь цей час оператор змушений оплачувати вартість робіт з власної кишені. Тому рішення дробити великі ділянки на площі до 200 гектарів виглядає оптимальним», – сказав Володимир Байда.

Директор ЦГР також нагадав, що Центр спростив участь в аукціонах на закупівлю послуг з розмінування операторам, які поки не мають належного досвіду. Вони можуть змагатися за право розміновувати ділянки до 50 гектарів.

За інформацією начальника Центру протимінної діяльності Євгенія Бірюкова вже зараз ведеться інспекція на 14 ділянках, які розміновували оператори. Якщо оцінка буде позитивною, то вже впродовж найближчих кількох місяців до експлуатації повернуть понад 3 500 гектар територій.

У зустрічі загалом взяли участь близько 100 учасників як від українських та міжнародних операторів, так і представників державних структур.