Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на знак підтримки покриє із власного бюджету внески України на 2024 рік і партнерські збори для своїх органів, а також заборгованість України за 2022-й та попередні роки. Загалом ідеться про майже 285 тисяч євро, повідомляє Мінекономіки.Зокрема, цими грошима буде сплачено внески України до Міжнародного транспортного форуму, Комітету сталі, Насіннєвих схем ОЕСР та Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, а також її партнерські внески за Комітет з питань конкуренції, Комітет публічного урядування, Комітет з питань МСП та підприємництва, Інклюзивний механізм ініціативи щодо розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування, Інвестиційний комітет на розширеній сесії та Робочу групу з питань боротьби з хабарництвом.

«Україна високо цінує підтримку, яку надає ОЕСР. Недавнє рішення Ради організації вкотре підтверджує це. Для нас це сигнал, що ми рухаємося у правильному напрямі й партнери це бачать. Набуття членства в ОЕСР та подальше поглиблення нашої співпраці — нині один із пріоритетів для України. З ОЕСР ми зосереджені на інвестиційних стимулах, сприянні інвестиціям та дерегуляції, розширенні підтримки EКA в Україні та їхньому покритті 100% інвестиційних ризиків і перекласифікації групи ризику нашої країни із групи 7 назад до групи 6, щоб зробити страхування ризиків більш доступним», — зазначилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.