Українські підприємці зможуть отримати 15% компенсації за придбання української техніки та обладнання вже в 16 банках, серед яких — нові учасники програми: АТ «Ощадбанк», АТ «Таскомбанк» та АТ «Кредитвест банк». Міністерство економіки підписало з ними меморандуми, розширюючи доступ до програми часткової компенсації для підтримки вітчизняного виробництва. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми продовжуємо розширювати можливості програми “Зроблено в Україні”, щоб підтримати наших виробників і зробити їхню продукцію доступнішою. Сьогодні учасниками програми стали ще три банки з широкою мережею відділень по країні, зокрема “Ощадбанк”. Це забезпечить зручність і легкий доступ до компенсації для ще більшої кількості клієнтів. Також ми активно працюємо над збільшенням переліку товарів, при придбанні яких держава компенсує частину їх вартості. Вже зараз перелік охоплює майже 140 видів техніки та обладнання, від автобусів до когенераційних установок, — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа. — Запрошуємо українських виробників активно долучатися до програми».

Нагадаємо, що за умовами програми, покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва, яке входить до затвердженого переліку.Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск програми 24 вересня 2024 року.

Як долучитися до програми

Для виробників, щоб взяти участь у програмі потрібно:

Подати електронну заявку до Мінекономіки.

Надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до переліку.

Для покупців:

оплатити техніку та обладнання через уповноважений банк;

подати до уповноваженого банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі.

На сьогодні до програми приєдналися 16 банків: «БАНК ВОСТОК», «СКАЙ БАНК», «ПроКредит Банк», «ОТП Банк», «ПІРЕУС БАНК», АКБ «Львів», АБ «УКРГАЗБАНК», «АКЦЕНТ-БАНК», «РАДАБАНК», «МТБ БАНК», «Банк Кредит Дніпро», «ГЛОБУС», «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», АТ «Ощадбанк», АТ «Таскомбанк» та АТ «Кредитвест банк».

Термін подачі: Заявки на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, розглядатимуться в цьому році за умови подачі до 5 грудня. Для техніки, придбаної після 1 грудня, компенсації будуть нараховані наступного року.

Довідково

Державна політика «Зроблено в Україні», започаткована Президентом України, має на меті залучення інвестицій для розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари. Адже підтримка виробників — це збільшення виробництва, стабільна економіка, нові робочі місця, гроші в бюджет і на підтримку ЗСУ.