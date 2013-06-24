Міністерство у справах ветеранів співпрацюватиме з ГО «Простір можливостей» у підготовці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

«Фахівець із супроводу — перша особа, яка зустрічатиме ветеранів та ветеранок після повернення у громаду. Він забезпечить інформаційний супровід та підтримку, консультуватиме щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надаватиме юридичну допомогу», — розповів на пресконференції в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Він зазначив, що проєкт із підготовки фахівців із супроводу ветеранів було започатковано 2023 року як пілотний. За його підсумками ухвалено рішення про посилення співпраці із громадським сектором і деякі зміни в підходах до підготовки самих фахівців.

Голова правління ГО «Простір можливостей», координатор Коаліції ветеранських просторів Оксана Коляда детально розповіла про кооперацію з Мінветеранів. Зокрема, ГО готуватиме весь інструментарій, необхідний для успішного старту проєкту: методику добору кандидатів, роботу комісії, розроблення текстів навчальних програм тощо.

«Для нашої команди цей проєкт надважливий. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб буде для ветеранів і ветеранок хорошим партнером. Держава через запровадження такого інструменту гарантує їм повагу та якісні сервіси. Це наше спільне з Мінветеранів завдання», — зазначила Оксана Коляда.

Заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір презентував дорожню карту реалізації в Україні проєкту фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб: основні етапи, механізми, часові рамки тощо.

«Загалом проєкт передбачає підготовку до 11 000 фахівців із супроводу ветеранів, до кінця 2024-го маємо випустити майже 3000 таких фахівців. З огляду на те, скільки ветеранів і ветеранок буде в Україні після нашої перемоги, маємо спільно із громадами та всіма гілками влади зробити все можливе, щоб достойно зустріти наших Захисників і Захисниць із фронту», — уточнив Максим Кушнір.

Директор департаменту цифрового розвитку та трансформації Мінветеранів Надія Адаменко поінформувала про застосування цифрових механізмів, які спрощують реалізацію проєкту. Це електронний сервіс запису до фахівця, а також електронний кабінет роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

«Особи, які бажають взяти участь у проєкті, мають забезпечити наявність власного електронного цифрового підпису, який надає юридичної сили електронному документу аналогічно власноручному підпису та мокрій печатці на папері. Про це можна детально ознайомитися на нашій вебплатформі «е-Ветеран», — зазначила вона.

«У нас є спільна мета: забезпечити якісне повернення ветеранів й ветеранок війни у громади. Попереду багато роботи, адже такий інструмент, як фахівець із супроводу ветеранів, уперше запроваджують у нашій державі. Тож я гордо можу сказати, що це перший крок у створенні ветеранської інфраструктури», — підсумував Олександр Порхун.

Джерело:

Міністерство у справах ветеранів