Протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Про це повідомляє Урядовий портал.

Армія рф атакувала міста Бахмут, Авдіївка, Курахове, Торецьк, Дружківка, Часів Яр, смт Північне, села Тоненьке, Красногорівка, Дружба, Карлівка, Шевченко, Бердичі.

Окупанти вели вогонь з артилерії, РСЗВ «Град», «Ураган».

Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об‘єктів – 6 житлових будинків, приміщення коксохімічного заводу, технікум, господарчі споруди, гараж.

Чотири удари рашисти завдали по Бахмуту. Один із прильотів, який стався близько 9-ї години ранку, забрав життя цивільної особи. Пошкоджено приватні будинки та об’єкти інфраструктури.

З артилерії російські військові обстріляли село Тоненьке Очеретинської громади та місто Торецьк, є травмовані.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 155 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 26 200 осіб, серед них 4091 – діти, 1573 – люди з інвалідністю.