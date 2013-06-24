Ворог атакував міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Торецьк, Костянтинівка, Соледар, Краматорськ, смт Курахівка, села Карлівка, Вовченка. Про це повідомляє Урядовий портал.

Окупанти вели вогонь із ЗРК «С-300» та артилерії. Зруйновано й пошкоджено 15 цивільних об‘єктів – 5 житлових будинків, освітні заклади, завод, господарське приміщення, автомобілі.

Три ракети «С-300» росіяни спрямували на північ Донеччини. Одна з них влучила на територію заводу в Костянтинівці. Ще двох ударів зазнав Краматорськ – постраждали два навчальних заклади та багатоквартирний будинок. Інформація щодо жертв не надходила.

Внаслідок артилерійських обстрілів маємо загиблого та поранених у Бахмуті, ще один травмований - у Соледарі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження відповідно до ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

За допомогою поліції евакуйовано ще 30 людей, а від початку обов’язкової евакуації - понад 34720 осіб, серед них 5125 – діти, 2005 – люди з інвалідністю.