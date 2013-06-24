Україна та Світовий банк виступають партнерами у сфері реформування охорони здоров’я з 2015 року. У рамках співпраці реалізуються три великі проєкти: Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні, Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя, Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей. Останній стартував ще у 2015 році. Цього тижня команди МОЗ та Світового банку на дводенній конференції за підсумками реалізації проєкту обговорили головні досягнення та ефективні механізми, які були напрацьовані в ході спільної взаємодії та можуть використовуватись у інших спільних проєктах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Це перший проєкт МОЗ та Світового банку, який за 9 років роботи трансформувався з огляду на обставини — спершу це була пандемія, зараз — повномасштабна війна — однак продемонстрував високу ефективність. У рамках цього проєкту удосконалено систему профілактики та лікування хвороб системи кровообігу у Волинській, Запорізькій та Рівненській областях. Впроваджено онкопревенцію та ефективні протипухлинні технології у Львівській області. Запроваджено інноваційну модель системи надання послуг хворим на гіпертонію на Полтавщині. Наразі завершується приймання в експлуатацію нового корпусу Вінницького лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології», — зазначив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За час реалізації проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» модернізовано заклади охорони здоров’я у 8 областях України, зокрема Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській, які сьогодні активно надають допомогу постраждалим від воєнних дій. Загалом у рамках проєкту закуплено понад 114 тисяч одиниць медичного обладнання, автотранспорт, реанімобілі та пересувні амбулаторії. Понад 45 тисяч медиків та менеджерів у сфері охорони здоров’я пройшли навчальні тренінги. Завдяки додатковому фінансуванню цього проєкту у 2022 році придбано близько 6 тисяч одиниць критично необхідного медичного обладнання на загальну суму 37,7 млн доларів США. Закупівля відбулась із застосуванням механізму розширеної підтримки впровадження проєктів, які фінансуються Світовим банком у сфері охорони здоров’я України, — такого досвіду Україна раніше не мала.

Проєкт «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» спрямований на покращення доступу та якості медпослуг на місцевому рівні (найбільше — у 8 відібраних на конкурсній основі регіонах), реформування системи фінансування медичних закладів, розвиток електронної системи охорони здоров’я (eHealth), послуг громадського здоров’я тощо. Загальний обсяг позик – 349,7 млн доларів США. Проєкт показав високі результати та довів свою ефективність. Зокрема, завдяки його реалізації вдалося суттєво покращити доступ та якість медичних послуг з лікування інсультів та інфарктів.

Дводенна конференція за підсумками реалізації цього проєкту пройшла у Вінниці за участі представників МОЗ, Світового банку, НСЗУ, ЦГЗ, ВООЗ, ПРООН, ЮНІСЕФ, ДОЗ, ГВП та партнерів у рамках проєктів.