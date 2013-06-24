На Дніпропетровщині у День територіальної оборони України вшанували пам'ять загиблих бійців та подякували тим, хто нині у строю. Принесли квіти на Алею пам’яті біля ОВА.

Територіальна оборона – наймолодший рід військ ЗСУ. До них увійшли цивільні – лікарі, водії, будівельники, програмісти та представники інших професій. Їх об’єднала спільна мета – захист рідної землі. Нині вони зі зброєю у руках боронять кордони області та країни.

«З різних причин ці люди не могли стати на службу до передових бойових частин. Але відгукнулися на заклик і прийшли до військкоматів. Мотивувало їх бажання захищати рідні домівки», – розповів заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний

Нині бійці тероборони з нашого регіону й на різних напрямках передової. Пліч-о-пліч з іншими женуть ворога з української землі.

«Ті, хто залишається на Дніпропетровщині, забезпечують охорону важливих об'єктів інфраструктури, – сказав старший офіцер Регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід», майор Андрій Шульга. – Територіальна оборона – це зріз нашого населення. Це надзвичайні люди. Вони проявляють себе дуже героїчно».

Присутні на Алеї пам’яті подякували тим, хто нині у строю, виконує жертовну та нелегку щоденну роботу.

«Хочу висловити слова подяки всім нашим бійцям територіальної оборони. Всім тим, хто пішов захищати нашу країну. Тільки до перемоги, тільки разом», – сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Віддали шану загиблим бійцям територіальної оборони.

«На війні немає атеїстів. Багато воїнів приходять до Бога, знаходячись у важких умовах війни. Вони просять молитов за себе та своїх дітей. Просять, щоб ми підтримували їх родини», – поділився військовий священик-капелан ПЦУ, протоієрей Олександр Підгорний.

День територіальної оборони України було започатковано у 2020 році.