Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
845 тисяч тон вантажів пройшло через Поліську митницю Держмитслужби від початку року. З них 569 тисяч в’їхали в Україну, 276 тисяч — виїхали. В обох напрямах курсували близько 63 тисяч транспортних засобів, понад 24 тисячі залізничних вантажних та пасажирських вагонів та понад 8 тисяч вантажних автомобілів. Зрозуміло, що все це — вкрай потрібні надходження до бюджету.
З початку року через митний кордон України в зоні дії Поліської митниці прослідувало майже 163 тисячі громадян.
У Поліській митниці Держмитслужби нагадують про використання доступних онлайн сервісів, зокрема, пропонують суб’єктам господарювання, які здійснюють митне оформлення, скористатися можливостями інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» https://cabinet.customs.gov.ua. А на вебпорталі Держмитслужби за посиланням https://customs.gov.ua розміщена нова рубрика «Інформація для подорожувальників»: звісно ж, із новими правилами.
Митне ж оформлення товарів відбувається безконтактно та безпечно для всіх учасників процедури.