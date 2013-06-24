Рада з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС на черговому засіданні розглянула питання інклюзивності та безбар’єрності, міжнародної підтримки України в умовах війни. У засіданні взяла участь перша леді Олена Зеленська.

«Часто можна почути, що війна притуплює відчуття, робить трагедії звичними, а людей — черствішими. На щастя, не завжди. Український досвід свідчить, що радше навпаки. Коли обороняєш життя, якому загрожує небезпека, його цінність, навпаки, відчувається загострено», — зазначила Олена Зеленська.

Учасники зокрема обговорили шляхи імплементації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до2030року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив: «Безбар’єрність — це не лише доказ демократичності країни. Ми боремося за кожне життя, соціальну рівність і за те, щоб країна була повноцінно безбар’єрною. Це важливий елемент забезпечення прав людини, але не менш важливий на шляху інтеграції України до ЄС. І найбільш важливий для побудови нормальної країни, в якій кожна людина відчуває повагу до себе».

Представники дипломатичного корпусу презентували досвід Канади, Данії та інших країн в реалізації програм інклюзивності. У цьому зв’язку важливою темою зустрічі стали перспективи міжнародної підтримки для реалізації конкретних проєктів, спрямованих на інклюзивність та безбар’єрність, а також можливість залучення ресурсів від міжнародних донорів, організацій та урядів.

Урядовці, представники місцевої влади, громадських організацій та дипломатичного корпусу обмінялися думками і висловили пропозиції щодо започаткування нових проєктів, які гарантуватимуть забезпечення інклюзивного права людини на роботу, будівництво й відновлення інфраструктури з урахуванням потреб маломобільних груп, адаптацію освітніх, соціальних та медичних установ, транспортну доступність, розроблення і впровадження додаткових інформаційних технологій та комунікаційних стратегій, що забезпечують доступність інформації для всіх суспільних груп.

У заході взяли участь представники кількох міністерств, голови міських рад Полтави та Бучі, Макарівської селищної ради, профільні громадські організації, представники дипломатичного корпусу, зокрема керівники представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко зокрема зазначила, що МВС упроваджує такі проєкти: навчання для людей з інвалідністю керування транспортними засобами та отримання посвідчення водія; можливість звернення і отримання допомоги жестовою мовою за єдиним телефонним номером 112 — для людей з порушеннями слуху та мовлення; ДСНС проводить інформаційну кампанію для осіб з порушенням слуху. У межах кампанії надають рекомендації для запобігання ураження мінами та вибухонебезпечними предметами, пояснюють, як діяти в разі обстрілів і безпечно евакуюватися із зони бойових дій.

Джерела:

Міністерство закордонних справ

Міністерство внутрішніх справ