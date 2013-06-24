За час російсько-української війни країна-агресор, на жаль, захопила і продовжує утримувати в себе багатьох полонених, серед них не лише військовослужбовці, а й цивільні українці. Декому довелося перебувати в полоні місяці, а декому — роки. Оскільки через такі трагічні обставини цивільні втрачають змогу набути страховий стаж, а це в подальшому може негативно позначитися на розмірі їхньої пенсії та набутті права на пенсію, Мінсоцполітики напрацювалозаконопроєкт,який розв’язує цю проблему. Його ухвалила Верховна Рада і підписав Президент України.

Закон спрямований на те, щоб врегулювати питання сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за цивільних українців, які перебувають у полоні, з державного бюджету. Платником ЄСВ за полонених цивільних українців виступатиме Пенсійний фонд. Єдиний внесок за цивільних полонених сплачуватиметься з дня позбавлення особистої свободи і протягом шести місяців після звільнення людини.

«Кожна людина має право на справедливу пенсію. Розмір пенсії в солідарній системі залежить зокрема і від кількості сплачених соціальних внесків. Позбавляючи наших громадян особистої свободи, країна-агресор не тільки позбавляє їх гідного життя, завдає шкоди здоров’ю, намагається принизити морально, а й спричиняє негативний вплив на майбутнє людини вже після звільнення з полону. Закон забезпечить механізми для сплати державою ЄСВ за тих, хто перебуває в полоні, і відповідно отримання ними в майбутньому справедливої пенсії», — підкреслила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Тож запрацює нова норма законодавства про зарахування періоду перебування людини в російському полоні до страхового стажу, а звільнені з полону українці зможуть розраховувати на зароблену пенсію, повідомляє Мінсоцполітики.