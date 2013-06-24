Польща та інші країни ЄС продовжуватимуть надавати Україні підтримку в експорті зерна до третіх країн на тлі відмови росії продовжувати свої зобов’язання у контексті зернової ініціативи.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі у Твіттері, передає Укрінформ.

«Рішення росії призупинити свою участь у зерновій ініціативі є ще одним доказом того, що вона не має наміру дотримуватися жодних міжнародних домовленостей. Польщаразом із партнерами з ЄС готова й надалі працювати, щоб допомогти Україні та тим, хто потребує транспортування необхідних товарів»,- зазначили в МЗС.

Нагадаємо, напередодні росія звинуватила Україну і Британію в «теракті проти кораблів чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у гарантуванні безпеки «зернового коридору», і заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш веде активні переговорищодо відновлення участі росії в зерновій угоді.

Рух 218 суден, які беруть участь у «зерновій ініціативі», наразі фактично заблокований.