Тепер українці, які шукають роботу, зможуть стати до електронної черги, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості в своєму смартфоні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини на запит від Міністерства економіки України та Державної служби зайнятості розробила мобільний застосунок для пошукачів роботи. Застосунок доступний в App Store та Google Play. Підтримуючи цю ініціативу, ПРООН і партнери прагнуть сприяти комплексній цифровізації державних послуг в Україні та зменшити навантаження на центри зайнятості.

У 2023 році Державна служба зайнятості надала послуги 665 тисячам українців, а цього року вже 548 тисяч людей скористалися сервісами служби. Із запуском мобільного застосунку очікується, що навантаження на фізичні центри зайнятості зменшиться, а кількість користувачів зростатиме завдяки зручному функціоналу застосунку.

Мобільний застосунок орієнтований на потреби пошукачів роботи. Після авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Bank ID, Дія.Підпис або в гостьовому режимі користувач потрапляє на єдиний портал вакансій, де може переглядати доступні вакансії.

У застосунку також передбачена можливість подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості. Крім цього, мобільний застосунок дає змогу спілкуватися з кар’єрними радниками, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем, отримати необхідну довідку чи записатися до електронної черги. Скористатися застосунком зможуть також українці за кордоном. Зараз функції застосунку повністю орієнтовані на потреби пошукачів роботи. Наступним етапом реалізації цієї ініціативи стане розробка відповідного функціоналу для роботодавців.

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко відзначила стратегічну важливість розвитку ринку праці. «Ми сподіваємося, що цей застосунок допоможе якомога більшій кількості людей знайти роботу, покращити свої знання та навички чи опанувати новий фах. Нині структурне безробіття — одна із ключових проблем бізнесу. Тому разом із упровадженням програм навчання та перенавчання, компенсацій за працевлаштування та інших ми також цифровізуємо процеси. Для нас важливо, щоби послугами Державної служби зайнятості можна було скористатися онлайн у кілька кліків — швидко і зручно», — прокоментувала Юля Свириденко.

Директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк підкреслила важливість комплексного підходу до подолання викликів у сфері працевлаштування. «Ми прагнемо спростити комунікацію на ринку праці та застосувати сучасніші підходи до наших послуг. Наразі у застосунку сервіси для фізичних осіб, згодом будуть і сервіси для роботодавців. Цифровізація державних послуг у сфері працевлаштування наближає нас до створення ще якіснішого сервісу для всіх громадян», — зазначила Юля Жовтяк.

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє зазначив, що ПРООН підтримує комплексний процес цифровізації державних послуг в Україні, завдяки чому вони стають ще прозорішими та доступнішими для всіх. «Завдяки щедрій підтримці наших партнерів та плідній співпраці з профільними міністерствами й державними службами ми оперативно реагуємо на актуальні потреби та виклики у сфері працевлаштування в Україні. Створення мобільного застосунку для Державної служби зайнятості — це безсумнівний крок уперед. Упевнені, що цей застосунок полегшить пошук роботи для тисяч українців», — сказав Яко Сільє.