Польща в межах оборонної підтримки вже передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.
Про це під час перебування у Канаді заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми передали Україні 10 літаків МіГ-29», - сказав Блащак.
Він зауважив, що Польща заохочує інші країни максимально допомагати Україні оборонятися від агресора. “Ми не намагаємося тиснути на наших союзників, ми лише намагаємося заохочувати їх підтримувати Україну”, - сказав міністр.
Як повідомлялося, Польща планує загалом передати Україні 20 літаків МіГ-29. На заміну Польща придбала 48 південнокорейських літаків FA-50.