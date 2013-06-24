Польща розблокує з опівночі 21 квітня транзит через свою територію українського збіжжя до портів у Європі. Однак залишається чинною заборона на ввезення української сільськогосподарської продукції на польський ринок.

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві заявили перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, міністр сільського господарства України Микола Сольський, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус та міністр розвитку і технологій РП Вальдемар Буда, повідомляє Укрінформ.

Юлія Свириденко висловила впевненість, що українські експортери відповідально поставляться до польських вимог транзиту. Вона висловила вдячність Польщі за допомогу у складний період російської агресії проти України.

Микола Сольський зазначив, що переговори були успішними, і подякував польській стороні за підтримку й солідарність з Україною.

Роберт Телус поінформував про технічні рішення, що дали змогу розблокувати транзит українського збіжжя. По-перше, впродовж певного часу потяги через територію Польщі до польських портів чи кордонів з іншими країнами йтимуть під конвоєм відповідних польських служб. По-друге, запроваджуватимуть механізм SENT (система електронного контролю за транспортом). По-третє, всі вагони зі збіжжям пломбуватимуть і обладнуватимуть GPS-датчиками. Він підкреслив, що завдяки цим рішенням жодна тонна українського зерна не зможе залишитися в Польщі, а поїде «коридорами солідарності» до третіх країн.

Вальдемар Буда зазначив, що два дні для відновлення транзиту потрібні для введення в дію розпоряджень про встановлення електронних пломб, застосування механізму SENT щодо українського збіжжя. За його словами, в польському розпорядженні буде запис, що український трейдер чи перевізники не зможуть відмовитися від транзиту і змінити місце призначення товару. Він звернув увагу, що Польща хоче, аби ухвалену з українською стороною домовленість було затверджено на європейському рівні. Тому польські міністри із цього приводу вестимуть переговори з європейськими чиновниками.

Польський міністр висловив сподівання, що у разі порушення перевізниками чи трейдерами встановлених правил транзиту українська сторона позбавлятиме їх ліцензій, крім штрафів, які вони змушені будуть заплатити в Польщі.

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