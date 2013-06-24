22 квітня 2025 року в Польщі стартувала державна програма пільгового кредитування «Кредит для участі у відбудові України». Йдеться про щонайменше 250 млн злотих або приблизно 58,25 млн євро для польських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проекти в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За умовами програми, максимальна сума кредиту на підприємство – 10 мільйонів злотих (2,33 млн євро), процентна ставка – 2%, а термін погашення – 12 років. Заявки почали приймати три компанії-партнери польського Bank Gospodarstwa Krajowego.

«Ми щиро вдячні Польщі за підтримку бізнесу, який готовий брати участь у відбудові України та інвестувати в нашу економіку. Завдяки державній програмі «Кредит для участі у відбудові України» польські компанії отримають пільгові кошти для інвестицій у відбудову української інфраструктури. Також ці кошти можна використати на послуги з підготовки техніко-економічних обґрунтувань або інвестиційних проектів, організацію логістики та розвитку двосторонньої торгівлі. Це важливий вклад у наше відновлення, адже його основою буде саме приватний сектор», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно з умовами програми «Кредит для участі у відбудові України» пільгові кредити можуть бути використані на інвестиції та витрати оборотного капіталу на підтримку відбудови української економіки, розвитку експорту та імпорту та співпраці між польськими та українськими підприємствами.

Кошти можуть бути використані на:

транспортування, зберігання та логістику товарів і послуг для населення та будівельних матеріалів, техніки, технологій та інших ресурсів, необхідних для реалізації проекту;

розвиток ресурсів підприємства з метою участі у реконструкції та розширенні інфраструктури України (включаючи автомобільні дороги, залізниці, енергетику, водопостачання, громадське та житлове будівництво);

підготовку техніко-економічного обґрунтування, дослідження та інвестиційні проекти;

фінансування діяльності медичних компаній, включаючи виробництво таких продуктів, як протези та перев'язувальні матеріали, призначені для України;

імпорт послуг та продукції від контрагентів з України;

надання товарів та послуг компаніям, які беруть участь у відбудові економіки України, безпосередньо супроводжуючи їх діяльність.

Крім того, коштом пільгового кредитування можна фінансувати придбання нерухомості в Польщі, якщо це тісно пов’язане з метою інвестиції, напр. будівництво складу, фабрики, цеху або заводу. Для деяких галузей та інвестицій надаються додаткові преференції.

Довідково

Розпорядником коштів державної програми пільгового кредитування «Кредит для участі у відбудові України» є Bank Gospodarstwa Krajowego. Він реалізує її разом з трьома фінансовими партнерами: