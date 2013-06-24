Польща виділила 2,5 мільйона злотих (приблизно 637 тис. доларів США) на підтримку протимінної діяльності в Україні. Відповідну угоду Міністерство закордонних справ Польщі підписало із Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні. Виділені кошти будуть спрямовані на посилення безпеки та стабільності в районах України, сильно забруднених наземними мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми глибоко вдячні Польщі за щедрий внесок, який зміцнить безпеку України та допоможе відновити нормальне життя наших постраждалих громад. Ця співпраця є прикладом міжнародної солідарності, необхідної для подолання викликів, пов'язаних із протипіхотними мінами. Завдяки цьому ми робимо безпечнішою Україну і посилюємо глобальну продовольчу безпеку», – сказала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Внесок Польщі буде спрямований на інноваційні заходи з вивільнення земель, зокрема на збільшення спроможності з розмінування земель із залученням службових собак-саперів. У межах цієї ініціативи 16 спеціально навчених собак під керівництвом восьми кінологинь активно долучають до обстеження великих територій, забруднених мінами, у Миколаївській області. Також близько половини фінансування призначено для тестування БПЛА та дистанційного зондування, а також проведення польових операцій у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

«Україна вважається однією з найбільш забруднених мінами країн світу. Цим внеском Польща підтверджує свою непохитну відданість безпеці та прогресу України, а також солідарність з Україною з першого дня повномасштабної війни, розпочатої російським агресором. Ми впевнені, що наша допомога прискорить зусилля з розмінування та зміцнить інституційну спроможність, необхідну для вирішення цих проблем, дотримуючись наших спільних цілей», – заявив тимчасовий повірений у справах Посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.

Кошти, виділені Польщею, також сприятимуть зміцненню національного потенціалу у сфері протимінної діяльності та реалізації стратегічних операцій з вивільнення земель у постраждалих регіонах. Ці зусилля є життєво важливими для відновлення засобів до існування та зміцнення стійкості громад, що постраждали від війни.

«Життєво важлива підтримка Польщі є прикладом відданості міжнародного співтовариства справі відновлення України. Ці кошти допоможуть нам просувати ініціативи з безпеки та розширювати можливості постраждалих громад на шляху до майбутнього, позбавленого страху», – зауважив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

Довідково

Програма ПРООН з протимінної діяльності в Україні має на меті інтегрувати протимінну діяльність у ширші гуманітарні програми та стратегії розвитку. У співпраці із міжнародними партнерами, державними структурами, зокрема Міністерством економіки України зосереджується на відновленні життєво важливої інфраструктури, допомозі постраждалим та інформуванні про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, у постраждалих регіонах.