Варшава розпочне будівництво детальної системи спостереження на кордоні з Калінінградською областю росії вже цьогоріч.

Про це повідомила PAPречниця Прикордонної служби РП Анна Міхальська, передає Укрінформ.

За словами речниці, будівництво сучасної системи спостереження на кордоні з Калінінградською областю рф, а також на кордоні по річці Західний Буг (з білоруссю та Україною – ред.) «розпочнеться ще в цьому році».

Раніше голова Прикордонної служби РП Томаш Прага заявляв, що вже оформлено відповідну документацію, на будівництво системи спостереження на кордоні з росією потрібно буде 330 млн злотих (понад 70 млн дол.). Тоді він підкреслював, що ця система необхідна, оскільки росія стає «усе менш стабільною».

Нагадаємо, Польща завершила будівництво 187-кілометрового відрізка загородження на кордоні з білоруссю, а у вересні там буде встановлено систему відеомоніторингу.

Польща та країни Балтії торік звинуватили білорусь та рф у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. У зв’язку з цим Польща почала будувати «стіну» висотою 5,5 метра на кордоні з білоруссю.