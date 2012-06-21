Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



З ініціативи Українського інституту національної пам’яті на телеканалах Полтави регулярно транслюють історичні ролики, документальні фільми й відеолекції про життя й діяльність замучених у радянських таборах смерті славних синів і доньок нашого народу. До когорти тих, хто поклав своє життя заради свободи, належить і єдина донька голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського — Катерина Грушевська, 120-річчя якої згідно з Постановою Верховної ради України відзначаємо в цьому році на державному рівні. Новий проникливий ролик про неї показали відразу на трьох головних каналах.

Героїня ролика була неординарною особистістю, однодумцем і вірним соратником свого батька, який називав її першим помічником у всіх його справах, етносоціологом, редактором тогочасних газет, брала активну участь у національно-визвольному русі.

За це її у 1939 році звинуватили в буржуазному націоналізмі й на 8 років ув’язнили в табори ГУЛАГу, звідки вона вже не повернулася. Добути цікаві факти з її біографії та створити пізнавальне відео, допомогли працівники історико-меморіального музею Михайла Грушевського.