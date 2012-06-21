Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Клята коронавірусна інфекція не дає полтавцям розслабитися й жити звичним життям, постійно тримає усіх у напрузі, тому що кількість уражених цією заразою щодоби збільшується. Ще тиждень-два тому у Полтаві за 24 години захворювання фіксували в середньому у 180 людей, а на ранок 15 грудня їхня кількість збільшилася вже до 227. По області хворих було 575. Також повідомляється про 15 летальних випадків. Найбільше хворих у Лубенському, Кременчуцькому, Оржицькому, Хорольському, Решетилівському, Великобагачанському, Миргородському районах.

З початку карантину в обласному центрі коронавірус лабораторно підтвердили у понад 12 тисяч осіб, по області — у понад 30 тисяч. Починаючи з березня на Полтавщині від COVID-19 померли більше 600 людей.

Тобто, в регіоні померли вже 44 людей на кожні 100 тисяч населення. Це більше, ніж у середньому по Україні. Така ось сумна дійсність. Фахівці порахували, що в області нині від коронавірусу помирає приблизно стільки ж людей, як у Ірландії, Австрії та Грузії. У Полтаві, порівняно з районами області, смертність на 100 тисяч населення навіть вища — 62 людини.