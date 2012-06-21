Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
Відсьогодні, 23 березня, усі автомобілі, які є на балансі Полтавської обласної ради передано у розпорядження медиків області. Йдеться про 12 легкових автомобілів та 2 мікроавтобуси. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Місцеві посадовці розуміють, що забезпечити належні умови тим, хто щодня рятує людей, найважливіше.
Варто сподіватися, що приклад полтавських депутатів і чиновників буде наслідуваний в інших областях. Приміром Херсонський жіночий клуб «Ініціатива» закликав представників місцевої влади передати службовий транспорт медикам, а самим їздити власними автівками. Звернення клубу у соцмережі публікувала колишній секретар Херсонської міськради Зоя Бережна.
Вона зокрема зазначає, що херсонці вірять у професіоналізм своїх лікарів. Та не менш важливою є робота медичних сестер. А ті на свою зарплату 4 тисячі гривень довго на таксі не наїздяться.