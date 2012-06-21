Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Жителям красуні-Полтави дуже пощастило, що п’ють чи не найкращу в Україні воду, яку видобувають із артезіанських свердловин. Це відмічають усі, хто вперше побував у духовній столиці. У районах про таку воду могли тільки мріяти. Ситуація докорінно змінилася з початком децентралізації, коли на рахунках об’єднаних територіальних громад почали з’являтися додаткові кошти. Тепер і в полтавських селах можуть собі дозволити таку розкіш, як централізоване водопостачання. А місцевий водоканал їм у цьому допомагає, надає відповідні платні послуги.
Зокрема нещодавно проклали понад 3,5 кілометра нового трубопроводу діаметром 110 мм у село Гора Полтавського району, де питання водопостачання гостро стояло багато років.
Як розповів радник з виробничих питань КП «Полтававодоканал» Василь Забишний, водопровідну мережу побудувала за власні кошти Щербанівська сільрада, на території якої розташоване село Гора, а потім попросила фахівців водоканалу завершити будівництво.
Зараз усі необхідні роботи виконано, встановлено прилади обліку води, залишилося тільки оформити деякі документи й оплатити виконані роботи, і в село почне надходити якісна, подібна до мінералки, артезіанська вода з глибини близько 700 метрів.
Селяни щасливі, за словами голови Щербанівської ОТГ Ігоря Процика, крім того, що у них з’явиться централізоване водопостачання, так ще й покращиться тиск води.
У комунальному підприємстві розповіли, що ця подія є тільки першою ластівкою. Пити таку воду як у Полтаві, бажає й населення Опішного, Машівського та Карлівського районів.