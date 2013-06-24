Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок. Йому було 63 роки.

Колектив агентства продовжує свою роботу в повному обсязі. Усі новинні та інші інформаційні продукти виходять і будуть виходити, як і виходили. Співробітники "Інтерфакс-Україна" висловлюють подяку за емоційну підтримку колективу у зв'язку з втратою і теплі слова на адресу засновника агентства і зі свого боку висловлюють співчуття рідним і близьким Олександра Мартиненка.

Про дату та місце прощання буде повідомлено додатково.

Олександр Мартиненко, 1960 р. н., закінчив економічний факультет Харківського державного університету, створив й очолив агентство "Інтерфакс-Україна" 1992 року. Також був заступником голови (1991) і консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998-2001), секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України (2001-2002), членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (2002-2003).

Кавалер ордена "За заслуги" III ступеня (2022), ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (2020). З 2010 року - заслужений журналіст України.